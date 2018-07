Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und CSU-Chef Horst Seehofer drängen vor dem Spitzentreffen der Koalition am Donnerstag auf einen Durchbruch im Streit um die Flüchtlingspolitik. Merkel bezeichnete die Flüchtlingskrise am Dienstag vor einer Sitzung der Unionsfraktion in Berlin als "große nationale Herausforderung". Sie fügte hinzu: "Wenn es eine große nationale Aufgabe ist, dann heißt das, dass wir diese Aufgabe gemeinsam bewerkstelligen wollen." Die Union sei dazu bereit.

