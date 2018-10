Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat vor einer leichtfertigen Aufgabe der Schengen-Regeln zum freien Grenzverkehr in der EU gewarnt. Das Abkommen sei ein ganz wichtiger Faktor für den Zusammenhalt in Europa, sagte Merkel am Dienstag nach Angaben von Teilnehmern in einer Sitzung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion in Berlin. Die Bedeutung des Schengen-Abkommens schätze sie ähnlich hoch ein wie jene der Gemeinschaftswährung Euro.

