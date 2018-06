Berlin (AFP) Kompromissbereitschaft in der Koalition und weitgehende Harmonie in der Unionsfraktion: In der zuletzt heftig geführten Debatte um die Flüchtlingspolitik stellten CDU, CSU und SPD am Dienstag die Zeichen auf Abrüstung. Spitzenpolitiker aller Koalitionsparteien signalisierten Einigungschancen für das neuerliche Spitzentreffen am Donnerstag. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und CSU-Chef Horst Seehofer warben gemeinsam vor der Unionsfraktion für ihre Vereinbarungen vom Wochenende.

