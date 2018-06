New York (AFP) In den USA startet 2017 eine neue Staffel der Kult-Serie "Star Trek". Ab Januar werde die Serie bei CBS zu sehen sein, teilte der US-Sender am Montag mit. Mit von der Partie an Bord des Raumschiffes "Enterprise" sollten auch neue Charaktere "auf der Suche nach neuen Welten und neuen Zivilisationen" sein. Die 1966 in den USA gestartete Serie mit William Shatner als Captain James T. Kirk und dem mittlerweile verstorbenen Leonard Nimoy als Mr. Spock wurde in den 70er und 80er Jahren zu einem weltweiten Erfolg.

