Frankfurt/Main (AFP) Nach neuen Vorwürfen der US-Umweltschutzbehörde EPA im Skandal um manipulierte Abgaswerte hat die Volkswagen-Aktie deutlich nachgegeben. Das Wertpapier sank an der Börse in Frankfurt am Main zu Handelsstart am Dienstag kurzzeitig um rund fünf Prozent ab. Die EPA hatte dem Wolfsburger Konzern am Montagabend vorgeworfen, die Schummel-Software auch bei Drei-Liter-Diesel-Motoren der Modelle VW Touareg, Porsche Cayenne sowie von mehreren Audi-Modellen eingebaut zu haben.

