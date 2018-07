Buchholz (AFP) Die Polizei hat in den vergangenen Tagen erneut nach den beiden noch vermissten Mitgliedern der verschwundenen Familie aus dem niedersächsischen Drage gesucht. Das Ufer der Elbe bei Geesthacht sei mit Polizeitauchern und Leichenspürhunden abgesucht worden, teilten die Beamten am Dienstag in Buchholz mit. Gefunden wurde demnach aber nichts. Auslöser der neuerlichen Suchaktion am Donnerstag und am Montag waren Hinweise eines Spaziergängers, der in dem Bereich auffälligen Geruch wahrgenommen und dies als ein mögliches Zeichen für Verwesung gedeutet hatte.

