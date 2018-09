Paris (AFP) Der französische Reifenbauer Michelin will sein Werk im brandenburgischen Oranienburg schließen. Das nördlich von Berlin gelegene Werk der auf die Rundumerneuerung von Reifen spezialisierten Michelin-Tochter Pneu Laurent solle bis Ende 2016 dichtmachen, teilte der Konzern am Dienstag in Paris mit. Den 180 dort Beschäftigten solle eine "passende Lösung" angeboten werden.

