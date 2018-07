Bonn (AFP) Die Volkshochschulen haben vor einem Engpass bei Integrationskursen für Flüchtlinge gewarnt. Durch die stark steigenden Flüchtlingszahlen würden im kommenden Jahr bis zu 200.000 Plätze in Volkshochschulkursen benötigt und damit mehr als doppelt so viele wie in diesem Jahr, erklärte der Deutsche Volkshochschul-Verband (DVV) am Dienstag in Bonn. Verbandspräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer forderte eine bessere Bezahlung der Lehrkräfte. Auch müsse es mehr Festanstellungen geben.

