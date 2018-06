Berlin (AFP) Der CDU-Abgeordnete Christian von Stetten ist offenbar zufrieden mit dem von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und CSU-Chef Horst Seehofer vorgelegten Positionspapier zur Flüchtlingspolitik. "Alle weitergehenden Vorschläge zur Bewältigung der aktuellen Flüchtlingskrise können auf diesem Papier aufbauen", sagte der Vorsitzende des Parlamentskreises Mittelstand in der Unionsfraktion dem "Handelsblatt" (Dienstagsausgabe). Die Vorlage eines weiteren Diskussionspapiers oder eines Antrags in der Fraktionssitzung sei deshalb nicht mehr nötig. Von Stetten hatte Merkels Kurs in der Flüchtlingskrise wiederholt kritisiert und gedroht, eigene Anträge aus der Fraktion zu unterstützen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.