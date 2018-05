Berlin (dpa) - Oscar-Preisträgerin Jennifer Lawrence (25) hält wenig von ihrem eigenen Gesang. "Ich liebe Musik, bewundere Sänger sehr", sagte die "Tribute von Panem"-Darstellerin am Dienstag in Berlin. Sie glaube aber nicht, dass sie viel beitrage zur Musikwelt. "Deswegen werde ich aus Respekt nicht singen, wann immer das möglich ist."

Lawrence spielt auch im letzten der Tribute-Filme, der am Mittwoch in Berlin Weltpremiere feiert, die Heldin Katniss Everdeen. Im dritten Film hatte sie erstmals gesungen, das Lied "The Hanging Tree" landete sogar in den Charts. Auch im letzten Film der Saga soll sie im Abspann einen Song anstimmen.

In den Büchern gehöre es dazu, dass Katniss singe, sagte Lawrence. "Deswegen war es wichtig, ich musste das machen." Ob sie sich auch eine Karriere als Sängerin vorstellen könne? Nein, antwortete Lawrence, überhaupt nicht. In Deutschland kommt "Die Tribute von Panem - Mockingjay Teil 2" am 19. November in die Kinos.

