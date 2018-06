Berlin (dpa) - Hollywood-Star Jennifer Lawrence stellt heute in Berlin Details zum letzten "Tribute von Panem"-Film vor. Auch Oscar-Preisträgerin Julianne Moore, Schauspieler Donald Sutherland und Darsteller Josh Hutcherson werden vor Journalisten über den Film sprechen. "Mockingjay - Teil 2" feiert morgen Abend seine Weltpremiere in der deutschen Hauptstadt. Im neuen Film der Saga zetteln Rebellen einen Aufstand gegen das Kapitol an. Der erste Teil "Die Tribute von Panem - The Hunger Games" war 2012 in die Kinos gekommen, mit dem vierten Film geht die Literaturverfilmung zu Ende.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.