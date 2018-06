Montpellier (AFP) In einem Käfig in seinem Garten hat ein Mann in Südfrankreich illegal einen jungen Löwen gehalten. Der Familienvater wurde am Dienstag in Polizeigewahrsam genommen, Tierschützer kümmerten sich derweil um den 14 Monate alten Löwen Ciam, wie die Behörden mitteilten. Der Bewohner der nahe Montpellier gelegenen Gemeinde Poussan hielt die Raubkatze in einem 15 Quadratmeter großen Käfig in seinem Garten.

