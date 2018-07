Mönchengladbach (dpa) - Borussia Mönchengladbach will endlich den ersten Sieg in der Champions League einfahren. Im Duell mit Italiens Meister Juventus Turin muss der Bundesliga-Fünfte heute im Borussia-Park nachlegen, um im nächsten Jahr weiterhin international zu spielen. Nach dem 0:0 in Turin vor knapp zwei Wochen rechnen sich die Gladbacher im Heimspiel Chancen aus. Der VfL Wolfsburg will bei der PSV Eindhoven einen wichtigen Schritt in Richtung Achtelfinale machen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.