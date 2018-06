Rom (SID) - Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen muss weiter ohne Kapitän Lars Bender auskommen. Der 26 Jahre alte Nationalspieler kann wegen seiner Probleme am Sprunggelenk nicht im Champions-League-Spiel beim italienischen Erstligisten AS Rom am Mittwoch (20.45 Uhr) auflaufen.

Auch im Bundesliga-Derby am Samstag (15.30 Uhr/beide Sky) gegen den 1. FC Köln wird Bender fehlen. Dies bestätigte Trainer Roger Schmidt am Dienstag in Rom. Bender war in der vergangenen Woche im DFB-Pokalspiel beim Viertligisten Viktoria Köln (6:0) auf den Platz zurückgekehrt, hatte danach aber wieder über Probleme geklagt.