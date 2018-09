Athen (AFP) Griechenland beginnt am Mittwoch mit der geplanten Umverteilung von Flüchtlingen auf andere EU-Staaten. Nach Regierungsangaben vom Dienstag soll am frühen Morgen eine erste Gruppe von 30 Flüchtlingen von Athen aus nach Luxemburg fliegen. Verabschiedet werden die Menschen am Airport von Ministerpräsident Alexis Tsipras, EU-Integrationskommissar Dimitris Avramopoulos, EU-Parlamentspräsident Martin Schulz und dem luxemburgischen Außenminister Jean Asselborn.

