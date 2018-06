London (AFP) Nach 1677 Tagen im Ruderboot auf dem offenen Meer und auf dem Fahrrad ist die britische Abenteuerin Sarah Outen am Dienstag in ihre Heimat zurückgekehrt. Unter der Londoner Tower Bridge wurde die Weltreisende begeistert von ihrer Mutter, ihrem Bruder und ihrer Verlobten Lucy empfangen, der sie auf dem Pazifischen Ozean einen Heiratsantrag gemacht hatte. Alles fühle sich noch "ein bisschen unwirklich" an, sagte Outen, nachdem sie auf dem letzten Stück ihrer insgesamt 40.233 Kilometer langen Tour von Oxford nach London gerudert war.

