Bagdad (AFP) Der irakische Politik-Veteran und Befürworter der US-geführten Irak-Invasion von 2003, Ahmed Tschalabi, ist tot. Der 71-jährige Vorsitzende des Finanzausschusses starb am Dienstag an den Folgen eines Herzversagens, wie das Parlament in Bagdad mitteilte. Der schiitische Politiker war jahrelang ein enger Partner Washingtons innerhalb der irakischen Exil-Opposition.

