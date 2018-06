Rom (AFP) Touristen in Rom können bald wieder ein Geldstück in den berühmten Trevi-Brunnen werfen: Nach 16-monatigen Restaurierungsarbeiten soll die barocke Fontäne im Zentrum der italienischen Hauptstadt wieder sprudeln. Die Instandsetzung des erstmals im Jahre 1762 fertiggestellten Brunnens wurden von der italienischen Modefirma Fendi finanziert. Deren Direktor Pietro Baccari sowie Karl Lagerfeld, Chefdesigner von Fendi und des französischen Modehauses Chanel, wollten an der Zeremonie am späten Dienstagnachmittag teilnehmen.

