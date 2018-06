Berlin (dpa) - Den Titelsong für einen James-Bond-Film zu singen, davon träumen nicht nur englischsprachige Musiker. "Das ist ein Traum jedes Künstlers, wenn man den Bond-Song komponieren darf", sagte Andreas Bourani (32, "Auf uns") der Deutschen Presse-Agentur.

Viel Hoffnung, dass er selbst mal ein Lied zu der Filmreihe beisteuern darf, hat der Augsburger aber nicht. "Das wäre mal was Neues, wenn künftig mal ein deutscher Musiker einen Bond-Song aufnehmen würde."

Nach Künstlern wie Tina Turner, Alicia Keys und Adele hat in diesem Jahr der Brite Sam Smith (23) die Ehre, den 007-Titelsong zu singen. Die gefühlsbetonte Ballade "Writing's On The Wall" kommt bei Bourani gut an. "Ich finde es eine super Komposition. Sie trifft vielleicht nicht den Mainstream-Geschmack, aber es ist ja eine Symphonie. Ich finde es toll."

Der neue Bond-Thriller "Spectre" mit Daniel Craig und Christoph Waltz kommt an diesem Donnerstag in die deutschen Kinos.