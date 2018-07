Mexiko-Stadt (AFP) Am traditionellen "Tag der Toten" in Mexiko beginnt der neue James-Bond-Film "Spectre" - und genau an diesem Tag feierte der neue Agentenstreifen seine Mexiko-Premiere. Hauptdarsteller Daniel Craig, die Bond-Girls Monica Bellucci und Léa Seydoux sowie Bösewicht-Darsteller Christoph Waltz wurden am Montagabend (Ortszeit) auf dem mit Skeletten und Totenköpfen dekorierten roten Teppich am Nationalen Auditorium in Mexiko-Stadt von Fans bejubelt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.