Bukarest (AFP) Nach der Brandkatastrophe in einer Discothek in Bukarest haben tausende Rumänen den Rücktritt von Regierungschef Victor Ponta und Innenminister Gabriel Oprea gefordert. Rund 13.000 Menschen demonstrierten nach Behördenangaben am Dienstagabend vor dem Regierungssitz und skandierten Parolen wie "Ponta Rücktritt" oder "Mörder!"

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.