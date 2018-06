Madrid (AFP) Bei einer Sturzflut im Nordosten Spaniens sind am Dienstag vier Bewohner eines Seniorenheimes ertrunken. Wie die Behörden mitteilten, trat der Fluss Sió in den frühen Morgenstunden plötzlich über die Ufer und überschwemmte in der katalanischen Kleinstadt Agramunt, hundert Kilometer nordwestlich von Barcelona, die anliegenden Häuser.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.