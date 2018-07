Köln (SID) - Mit einem zehnköpfigen Kader reist der Bundesverband Deutscher Gewichtheber (BVDG) zu den Weltmeisterschaften in Houston/Texas (20. bis 29. November). Während Bundestrainer Oliver Caruso das Kontingent bei den Männern mit acht Athleten voll ausschöpfte, nominierte er für die Frauen-Wettbewerbe lediglich Julia Schwarzbach (Görlitz) und Mandy Treutlein (St. Ilgen).

Die WM in Houston dient den Männern als letzte Qualifikation für die Olympischen Spiele 2016 in Rio. Die Frauen können bei den Europameisterschaften im April 2016 in Forde/Norwegen noch das Rio-Ticket ergattern. - Das Aufgebot des BVDG für die Weltmeisterschaften in Houston/Texas:

Männer, bis 69 kg: Simon Brandhuber (Roding), Robert Joachim (Berlin), bis 85 kg: Max Lang (Chemnitz), Nico Müller (Obrigheim), bis 105 kg: Jürgen Spieß (Speyer), Robby Behm (Chemnitz), über 105 kg: Almir Velagic (Speyer), Alexej Prochorow (Baunatal)

Frauen, bis 53 kg: Julia Schwarzbach (Görlitz), bis 69 kg: Mandy Treutlein (St. Ilgen)