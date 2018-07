Auckland (SID) - Neuseelands Rugby-Nationalmannschaft ist bei ihrer Heimkehr nach dem Gewinn des Weltmeistertitels von 50.000 Fans in Auckland gefeiert worden. Nach der Landung hatten allein 4000 Menschen ihre Helden am Flughafen empfangen. Arbeiter des Flughafens führten auf dem Rollfeld im strömenden Regen den berühmten Haka-Tanz für die All Blacks auf.

Auf mehreren TV-Kanälen wurde die Rückkehr des Teams live übertragen. Viele Anhänger hatten die Nacht auf dem Flughafen verbracht, da die Maschine schon um 7.00 Uhr in der Früh landete.

"Diese Unterstützung ist unglaublich", sagte Neuseelands Kapitän Richie McCaw. Auch Nehe Milner-Skudder war nach dem Empfang im Victoria Park begeistert: "Es sind so viele hierher gekommen. Es ist einfach überwältigend". Der Inselstaat im Südpazifik hat gerade mal 4,5 Millionen Einwohner.

Die Kiwis hatten ihren dritten WM-Titel am Samstag durch ein 34:17 gegen Australien im Finale im Londoner Rugby-Tempel Twickenham geholt. Als erstem Team gelang den All Blacks bei einer WM die erfolgreiche Titelverteidigung. Am Mittwoch findet in Auckland eine Parade statt.