Bloemfontein (AFP) Im Fall des wegen fahrlässiger Tötung verurteilten südafrikanischen Sprintstars Oscar Pistorius hat am Dienstag das Berufungsverfahren begonnen. Vor dem Obersten Berufungsgericht in Bloemfontein wird ein Richtergremium den Antrag der Staatsanwaltschaft prüfen, den 28-jährigen unterschenkelamputierten Sportler wegen Mordes an seiner Freundin Reeva Steenkamp im Februar 2013 zu verurteilen. Dem Sportler drohen bei einer Verurteilung wegen Mordes mindestens 15 Jahre Haft. Pistorius war im vergangenen Jahr wegen fahrlässiger Tötung zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Im Oktober wurde er wegen guter Führung in den Hausarrest entlassen.

