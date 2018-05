Ankara (AFP) Bei einer Razzia in 18 türkischen Provinzen sind am Dienstag nach Medieninformationen mindestens 35 mutmaßliche Anhänger des Predigers Fethullah Gülen festgenommen worden, dem Ambitionen auf einen Umsturzversuch nachgesagt werden. Die Nachrichtenagentur Dogan meldete eine Polizeirazzia in der westlichen Küstenstadt Izmir. Unter den Festgenommenen sind demnach hochrangige Verwaltungsbeamte und Polizisten.

