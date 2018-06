Frankfurt/Main (AFP) Steuerfahnder haben die am Dienstagmorgen die Zentrale des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in Frankfurt am Main durchsucht. Es seien Ermittlungen wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung in einem besonders schweren Fall aufgenommen worden, teilte die Staatsanwaltschaft Frankfurt mit. Hintergrund ist demnach der unklare Geldtransfer in Höhe von 6,7 Millionen Euro im Zusammenhang mit der Vergabe der Fußball-WM 2006 an Deutschland.

