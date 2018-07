San Francisco (AFP) Mit dem Aufstieg von Amazon hat sich der Buchhandel zunehmend ins Internet verlagert, nun eröffnet das US-Unternehmen seinen ersten Buchladen außerhalb der digitalen Welt. Mit der Eröffnung des Geschäfts am Dienstag im Uni-Viertel der US-Westküstenstadt Seattle will Amazon nach eigenen Angaben "die Vorteile vom Bücherkauf online und offline zusammenführen". So werde die Buchauswahl unter anderem auf den Bewertungen der Kunden der Amazon-Website und Vorbestellungen im Internet basieren.

