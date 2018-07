New York (AFP) Jugendliche in den USA verbringen laut einer aktuellen Studie täglich mehr als sechseinhalb Stunden vor dem Bildschirm. Der am Dienstag veröffentlichten Untersuchung zufolge teilt sich die Bildschirmzeit auf verschiedene Geräte vom Fernsehen bis zum Tablet sowie auf verschiedenste Aktivitäten vom Surfen im Netz bis zum Spielen auf.

