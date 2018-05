Kairo (AFP) Durch eine Bombenexplosion sind auf der laut amtlichen ägyptischen Medien am Mittwoch mindestens drei Polizisten getötet worden. Zudem seien durch die Explosion in der nördlichen Provinzhauptstadt mehrere Menschen verletzt worden, berichtete das Staatsfernsehen. Die Dschihadistenmiliz (IS) erklärte, ein Kämpfer habe in der Stadt mit einem sprengstoffbeladenen Fahrzeug einen Selbstmordanschlag verübt.

