Bonn (SID) - Bundesliga-Tabellenführer Alba Berlin weiß auch im Eurocup weiter zu beeindrucken. Die Mannschaft von Trainer Sasa Obradovic gewann am vierten Spieltag der Gruppenphase gegen die zuvor ungeschlagenen Spanier von CB Gran Canaria mit 84:71 (35:47) und feierte damit den dritten Erfolg in Serie.

Die in der Bundesliga noch ungeschlagenen Berliner schlossen an der Spitze der Gruppe B damit zu Gran Canaria, Finalteilnehmer der Vorsaison, und Grissin Bon Reggio Emilia (jeweils 3:1 Siege) auf. Elmedin Kikanovic war mit 24 Punkten bester Werfer vor 7944 Zuschauern in der Hauptstadt.

Die Telekom Baskets Bonn kassierten im zweithöchsten Europapokal derweil eine bittere Heimniederlage. Die Rheinländer unterlagen gegen Aquila Basket aus Trient mit 89:96 (42:50) und fielen damit im Rennen um die Tabellenführung der engen Gruppe A zurück, profitierten aber immerhin von Schützenhilfe durch Ligarivale EWE Baskets Oldenburg.

Die Niedersachsen feierten beim 84:81 (40:43) gegen JSF Nanterre ihren ersten Sieg. Bonn und Nanterre liegen nun gleichauf und verfolgen den Tabellenführer Trient. In Gruppe C musste ratiopharm Ulm zudem im Verfolgerduell bei CAI Saragossa ein 59:69 (36:37) hinnehmen, liegt mit zwei Siegen und zwei Niederlagen weiter im Soll. Für den Einzug in die Zwischenrunde reicht in den Sechsergruppen nach zehn Spieltagen der vierte Platz.