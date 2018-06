Kopenhagen (AFP) Dänemarks rechtsgerichtete Minderheitsregierung will extremistische Gefangene in den Gefängnissen des Landes von anderen trennen. Justizminister Sören Pind erklärte am Mittwoch, es sei "völlig inakzeptabel", dass Häftlinge mit extremistischen Anschauungen ihre Mitgefangenen rekrutierten. "Menschen mit radikalisierten Überzeugungen sind eine wirkliche Bedrohung unserer Sicherheit", fügte der Minister hinzu. Zwei Gesetzentwürfe will die Regierung dazu im Dezember im Parlament einbringen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.