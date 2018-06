Darmstadt (AFP) Eine monatelange Serie von Bränden in der südhessischen Gemeinde Einhausen ist nach Ansicht der Ermittler aufgeklärt. Ein 19-Jähriger gestand bereits mehr als ein Dutzend der insgesamt rund 40 Fälle, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch in Darmstadt mitteilten. Der mutmaßliche Brandstifter war demnach Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr seines Heimatortes. Er wird zunächst vorläufig in einer psychiatrischen Klinik untergebracht.

