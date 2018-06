Berlin (AFP) Die Ausweitung des Abgas-Skandals bei Volkswagen auf den CO2-Ausstoß darf nach Ansicht von Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) keine Nachteile für die betroffenen Kunden haben. Er sehe VW "in der Verantwortung und in der Pflicht", den Schaden für die Kunden zu beheben, sagte Dobrindt am Mittwoch vor dem Bundestag. Die Probleme für den Autobauer reißen nicht ab: Wegen eines Defekts an der Nockenwelle ruft VW in den USA knapp 92.000 Autos in die Werkstätten.

