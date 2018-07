Berlin (AFP) Das Bundeskabinett hat am Mittwoch nach Angaben aus Regierungskreisen eine Neuordnung des Strommarktes verabschiedet. Geplant ist unter anderem eine sogenannte Kapazitäts- und Klimareserve, womit Kraftwerke in Reserve gehalten und aktiviert werden, wenn es kein ausreichendes Stromangebot für die bestehende Nachfrage gibt. Zugleich sollen darüber hinaus mehrere Braunkohlekraftwerke in Reserve gehalten und nach vier Jahren ganz stillgelegt werden, um das nationale Klimaschutzziel für 2020 noch zu erreichen.

