Essen (AFP) Einen ungewöhnlichen Leichenfund haben Polizisten und Feuerwehrleute in Essen gemacht: In einer Wohnung entdeckten sie die sterblichen Überreste eines Mannes und seiner Lebensgefährtin - beide waren vor fast einer Woche eines natürlichen Todes gestorben, wie Staatsanwaltschaft und Polizei nach der Obduktion am Mittwoch mitteilten. Den Gerichtsmedizinern zufolge starb der 48-jährige Mann an den Folgen schwerer Erkrankungen, seine 58-jährige Partnerin erlag einem Schlaganfall.

