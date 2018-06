Berlin (AFP) Deutschland und Bolivien wollen in den Bereichen Energie und Justiz enger zusammenarbeiten. Wie Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch in Berlin nach einem Gespräch mit dem bolivianischen Präsidenten Evo Morales sagte, wurde "ein neues Kapitel in den bolivianisch-deutschen Beziehungen" geöffnet. Im Einzelnen hob Merkel unter anderem hervor, dass bei dem Ausbau erneuerbarer Energien in der Windkraft kooperiert werden solle. Auch könne Deutschland beim Aufbau einer Lithium-Industrie in Bolivien hilfreich sein.

