Hannover (AFP) Mehrere tausend Bierdosen haben sich bei einem Unfall über die Autobahn 2 bei Hannover verteilt. Wie die Polizei in der niedersächsischen Hauptstadt am Mittwoch mitteilte, war an einer Baustelle am Ende eines Staus ein Lkw auf einen anderen aufgefahren. Beim Aufprall löste sich seine Ladung - die Getränkedosen landeten auf der Fahrbahn.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.