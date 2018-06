Düsseldorf (AFP) Rund die Hälfte der Beschäftigten in Deutschland bekommt einer Online-Umfrage zufolge Weihnachtsgeld. In einer vom WSI-Tarifarchiv der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung am Mittwoch veröffentlichten Umfrage gaben 54 Prozent der insgesamt 8800 Teilnehmer der Befragung an, dass sie eine solche Sonderzahlung bekommen. In Betrieben mit Tarifvertrag erhalten demnach fast drei Viertel (72 Prozent) der Beschäftigten ein Weihnachtsgeld, bei nicht tarifgebundenen Arbeitgebern liegt der Anteil nur bei 42 Prozent.

