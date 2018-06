New York (AFP) Als Reaktion auf die jüngsten Vorwürfe der US-Umweltschutzbehörde EPA setzen Volkswagen und die Konzerntochter Audi den Verkauf von bestimmten Autos mit Drei-Liter-Dieselmotoren in den Vereinigten Staaten aus. Das teilten Unternehmenssprecher am Mittwoch mit. Zuvor hatte bereits die VW-Tochter Porsche den Verkauf seines Modells Cayenne Diesel vorübergehend eingestellt.

