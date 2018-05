München (SID) - Eishockey-Nationalspieler Jonas Müller (19) von den Eisbären Berlin muss seine Teilnahme am Deutschland-Cup in Augsburg (6. bis 8. November) kurzfristig absagen. Der Verteidiger hat sich am Dienstag im Heimspiel der Berliner in der Champions-Hockey-League gegen Skelleftea AIK (2:5) am Ellbogen verletzt. Bundestrainer Marco Sturm wird trotz des Ausfalls keinen Akteur nachnominieren.