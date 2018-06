Los Angeles (dpa) - Der Wunsch des krebskranken US-Amerikaners Daniel Fleetwood, noch vor seinem Tod die neue "Star Wars"-Folge zu sehen, sorgt für Wirbel im Internet. "Star Wars: Das Erwachen der Macht" läuft Mitte Dezember in den Kinos an. Die Ärzte hätten ihm im Juli nur noch zwei Monate zu leben gegeben, sagte Fleetwood dem örtlichen TV-Sender KPRC. Er appelliert nun an das Walt Disney Studio, ihm eine frühere Sondervorstellung zu gewähren. Der todkranke Fan aus Texas hat Unterstützung von den "Star Wars"-Schauspielern Mark Hamill und John Boyega: sie verbreiteten sein Anliegen auf Twitter.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.