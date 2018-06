Paris (AFP) Frankreich hat die Auslieferung des russischen Oppositionellen Nikolai Koblyakow nach Russland abgelehnt. Dem Menschenrechtsaktivisten drohe damit in Frankreich keine Gefahr mehr, sagte seine Anwältin Kamalia Mehtijewa am Mittwoch. Der Fall sei abgeschlossen. Koblyakow hatte mit dem Verein "Russie-Liberté" in Frankreich mehrere Demonstrationen gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin organisiert. Die russische Regierung hatte seine Auslieferung beantragt, um ihm den Prozess wegen Betrugs zu machen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.