Paris (AFP) Paris soll kommendes Jahr sein erstes schwimmendes Hotel erhalten. Das Drei-Sterne-Hotel "Off Paris Seine" soll im ersten Quartal 2016 am Quai d'Austerlitz im Zentrum der französischen Hauptstadt festmachen, wie die Organisatoren am Mittwoch mitteilten. Auf dem 650-Tonnen-Schiff, dessen Initiatoren selbst von einem "etwas verrücktem Projekt" sprechen, sollen 54 Zimmer und vier Suiten zum Preis von 160 bis 450 Euro die Nacht eingerichtet werden. Zudem soll es für die bis zu 80 Gäste ein Restaurant und einen Swimmingpool geben.

