München (dpa) - Der FC Bayern will in der Champions League heute den nächsten Schritt Richtung Gruppensieg machen. Nach der 0:2-Niederlage vor zwei Wochen beim FC Arsenal möchten sich die Münchner mit einem Heimsieg revanchieren und ihre Tabellenführung in der Gruppe F festigen. Mit einem Auswärtssieg beim AS Rom will Bayer Leverkusen einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale machen. Mit einem Sieg festigt Bayer seinen zweiten Platz in der Gruppe E hinter Titelverteidiger FC Barcelona.

