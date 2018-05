Hamburg (SID) - Die Fanclubszene des Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli hat sich gegen Olympische Spiele in Hamburg ausgesprochen und plant für das Duell mit Fortuna Düsseldorf am Montag (20.15 Uhr/Sport1 und Sky) einen "Aktionstag gegen Olympia". Zudem wird es auf der Jahreshauptversammlung des Klubs einen Antrag zur Positionierung des Vereins gegen Olympia geben, hieß es in einer Pressemitteilung.

Fußball-Bundesligist Hamburger SV unterstützt dagegen wie die Erstliga-Handballer HSV Hamburg und Eishockey-Klub Hamburg Freezers die Bemühungen um die Sommerspiele 2024 in der Hansestadt. Über die Bewerbung stimmen Hamburgs Bürger bis zum 29. November im Referendum ab.