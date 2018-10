Prag (SID) - Fußball-Bundesligist Schalke 04 muss im Gruppenspiel der Europa League am Donnerstag (21.05 Uhr/Sport1 und Sky) bei Sparta Prag auf Abwehrspieler Joel Matip verzichten. Der Innenverteidiger laboriert an einem Hexenschuss, reiste aber mit nach Prag, um vor Ort behandelt zu werden. Das bestätigte Pressesprecher Thomas Spiegel während des Abschlusstrainings der Königsblauen am Mittwochabend.

Trainer André Breitenreiter muss die Abwehr komplett umstellen. Denn Weltmeister und Kapitän Benedikt Höwedes fehlt ohnehin wegen eines Mittelhandbruchs. Als Ersatz kommen Roman Neustädter und Kaan Ayhan infrage.

Ein Kurz-Comeback gibt dagegen Mittelfeldmotor Johannes Geis. "Er brennt, er wird von Beginn an spielen", sagte Breitenreiter. Nach seinem brutalen Foul am Mönchengladbacher André Hahn ist Geis in der Bundesliga noch für drei Spiele gesperrt. Der 22-Jährige fehlt den Königsblauen damit ausgerechnet in den schweren Spielen am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) bei Borussia Dortmund sowie danach gegen Bayern München und bei Bayer Leverkusen.