Tokio (AFP) Mit der Einnahme von umgerechnet mehr als zehn Milliarden Euro ist der japanischen Post am Mittwoch der weltweit größte Börsengang des Jahres gelungen. An der Börse in legten die Aktien der Post-Dachholding und ihrer beiden Töchter für das Bank- und Versicherungsgeschäft einen furiosen Start hin und gingen mit einem deutlichen Plus aus dem Handel. "Unsere Gruppe tritt heute in eine neue Ära ein", sagte Post-Chef Taizo Nishimuro bei einer Zeremonie am Tokioter Handelsplatz.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.