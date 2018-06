Passau (dpa) - Zur Bewältigung des Flüchtlingszustroms wollen Deutschland und Österreich auf Polizeiebene enger kooperieren. Dazu solle in den kommenden Tagen ein Zentrum der Polizeizusammenarbeit geschaffen werden, kündigte der Flüchtlingskoordinator der Bundesregierung, Peter Altmaier, bei einem Besuch in Wegscheid an der deutsch-österreichischen Grenze an. So solle zum Beispiel verhindert werden, dass Flüchtlinge im Freien auf ihre Einreise nach Deutschland warten müssen oder nicht genügend Busse zum Transport zur Verfügung stehen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.