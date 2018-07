Lahore (AFP) Bei einem Fabrik-Einsturz in Pakistan sind mindestens 16 Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 40 Menschen wurden nach Behördenangaben bei dem Unglück am Mittwoch verletzt, etwa hundert Arbeiter wurden unter den Trümmern verschüttet. Das Unglück ereignete sich in einer Fabrik für Plastiktüten am Stadtrand von Lahore im Osten des Landes. Die Armee kündigte die Entsendung von Spezialisten an, die bei der Räumung der Trümmer helfen sollten.

